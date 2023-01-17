Президент Польщі Дуда сподівається, що союзники нададуть Україні танки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що деякі із союзників та партнерів нададуть Україні танки, повідомляє Polskie Radio 24, пише УНН.
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"Ми сподіваємося, що буде знайдено кілька партнерів та союзників, які постачатимуть танки в Україну", - сказав президент Анджей Дуда, якого цитує Polskie Radio 24, під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
Президент Польщі наголосив, що абсурд війни, за його словами, має закінчитися. Він зазначив, що важко було уявити, що буде повномасштабна російська агресія, і що українці чинитимуть такий опір.
"Я дуже радий, що українці такі сміливі. За день до вторгнення, за кілька годин до вторгнення, коли ми з президентом Литви Гітанасом Науседою були у Києві, Володимир Зеленський сказав мені: "Анджею, ми справді готові і ніколи не здамося", - сказав він.
Він також наголосив на важливості постачання зброї в Україну. Як зазначив Дуда, завдяки цьому армія східного сусіда Польщі може ефективно протистояти агресорові.
"Ми сподіваємося, що рішення про передачу Україні танків Leopard, про яке ми оголосили, відкриє новий розділ у військовій допомозі", - зазначив Анджей Дуда.
Доповнення
В Україну, як очікується, буде доставлено низку Leopard. Анджей Дуда заявив про відправку танків під час свого візиту до Львова.