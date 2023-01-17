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The New York Times

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Президент Польщі Дуда сподівається, що союзники нададуть Україні танки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що деякі із союзників та партнерів нададуть Україні танки, повідомляє Polskie Radio 24, пише УНН.

Президент Польщі Дуда сподівається, що союзники нададуть Україні танки

Деталі

"Ми сподіваємося, що буде знайдено кілька партнерів та союзників, які постачатимуть танки в Україну", - сказав президент Анджей Дуда, якого цитує Polskie Radio 24, під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Президент Польщі наголосив, що абсурд війни, за його словами, має закінчитися. Він зазначив, що важко було уявити, що буде повномасштабна російська агресія, і що українці чинитимуть такий опір.

"Я дуже радий, що українці такі сміливі. За день до вторгнення, за кілька годин до вторгнення, коли ми з президентом Литви Гітанасом Науседою були у Києві, Володимир Зеленський сказав мені: "Анджею, ми справді готові і ніколи не здамося", - сказав він.

Він також наголосив на важливості постачання зброї в Україну. Як зазначив Дуда, завдяки цьому армія східного сусіда Польщі може ефективно протистояти агресорові.

"Ми сподіваємося, що рішення про передачу Україні танків Leopard, про яке ми оголосили, відкриє новий розділ у військовій допомозі", - зазначив Анджей Дуда.

Доповнення

В Україну, як очікується, буде доставлено низку Leopard. Анджей Дуда заявив про відправку танків під час свого візиту до Львова.

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