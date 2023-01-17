Президент Польши Дуда надеется, что союзники предоставят Украине танки

Детали

"Мы надеемся, что будут найдены несколько партнеров и союзников, которые будут поставлять танки в Украину", - сказал президент Анджей Дуда, которого цитирует Polskie Radio 24, во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Польши подчеркнул, что абсурд войны, по его словам, должен закончиться. Он отметил, что трудно было представить, что будет полномасштабная российская агрессия, и что украинцы будут сопротивляться.

"Я очень рад, что украинцы так смелы. За день до вторжения, за несколько часов до вторжения, когда мы с президентом Литвы Гитанасом Науседой были в Киеве, Владимир Зеленский сказал мне: "Андєей, мы действительно готовы и никогда не сдадимся ", - сказал он.

Он также отметил важность поставки оружия в Украину. Как отметил Дуда, благодаря этому армия восточного соседа Польши может эффективно противостоять агрессору.

"Мы надеемся, что решение о передаче Украине танков Leopard, о котором мы объявили, откроет новую главу в военной помощи", - отметил Анджей Дуда.

Дополнение

В Украину, как ожидается, будет доставлен ряд Leopard. Анджей Дуда заявил об отправке танков во время своего визита во Львов.