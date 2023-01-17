Дуда надеется, что союзники соберут для Украины бригаду Leopard
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Польша надеется, что союзники объединятся в сообщество стран, которые поставят танки Leopard в Украину, и что удастся собрать хотя бы танковую бригаду. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет УНН.
Цитата
"Мы собираем сообщество стран, которые поставят танки Leopard в Украину. Я надеюсь, что к нам присоединятся союзники и мы сможем сформировать хотя бы танковую бригаду", - указал Дуда, которого цитирует его канцелярия.
Детали
Как пишет PAP, отвечая на вопрос, удалось ли выйти из тупика с поставкой в Украину большего количества наступательных вооружений, Дуда сказал, что надеется, что "решение Польши передать Украине одну роту, то есть около 14 танков Leopard", "откроет новый главу военной помощи".
"Мы надеемся, что производитель немецких танков также примет участие в этой, на мой взгляд, очень хорошей идее", – добавил он.
"(Президент Украины) Владимир Зеленский неоднократно просил меня о военной поддержке. Он сказал: "Анджей, нам нужны современные танки, потому что только так мы сейчас можем остановить российское вторжение", - сказал президент Польши.
Дополнение
В Украину, как ожидается, будет доставлен ряд Leopard. Анджей Дуда заявил об отправке танков во время своего визита во Львов.
Дуда надеется, что некоторые союзники и партнеры предоставят Украине танки.