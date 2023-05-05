Резніков виступив за створення "морської коаліції": закликав долучитися Німеччину

ukru
10:29 • 58201 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 71582 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 83969 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 119312 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 313548 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 412173 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 326443 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 353043 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 310679 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224577 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.4 м/с
79 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 88277 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 79739 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 88232 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 89263 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 39664 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 58229 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 119331 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 428763 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 569109 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 599207 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 22762 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 39664 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 89263 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 217160 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 412153 перегляди
Актуальне
Резніков виступив за створення "морської коаліції": закликав долучитися Німеччину

Резніков виступив за створення "морської коаліції": закликав долучитися Німеччину

Київ • УНН

 • 1350118 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Українська сторона запропонувала Німеччині долучитися до створення "морської коаліції", для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях, сторони також обговорили навчання українських військових у ФРН, пише УНН з посиланням на повідомлення Міноборони України.

За даними МОУ, на зустрічі 4 травня сторони детально обговорили поточний стан оборонного співробітництва між Україною та Німеччиною та перспективи його розвитку.

Міністр оборони України поінформував іноземну делегацію про досвід боротьби з ворожими безпілотниками та запросив німецьку сторону до співпраці за цим напрямом, а також закликав долучитися до створення на підтримку України «морської коаліції», що стало б, за його словами, значним внеском у розвиток спроможностей ВМС ЗС України та сталою запорукою безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Цитата

"Ми вже маємо «танкову коаліцію», Рамштайн – це також коаліція. Всі вони працюють заради єдиної мети – перемоги України. Наше спільне завдання – побудувати міцну систему міжнародної безпекової архітектури, і безпека судноплавства в Чорному та Азовському морях є важливим елементом у цій системі. Вже деякі наші європейські партнери є в складі цієї коаліції. І я б дуже хотів, щоб Німеччина теж стала її частиною", - наголосив Резніков.

Деталі

Було також розглянуто низку практичних кроків із посилення оборонних спроможностей України за підтримки Німеччини, повідомила пресслужба МОУ. Зокрема, можливість розширення тренінгових програм для українських військових у ФРН.

"Озброєння й техніка, яку ми отримуємо від німецьких партнерів допомагає зберегти життя нашим воїнам на передовій, мирним українцям, вберегти від руйнувань інфраструктуру. Якість німецької техніки перевірена мною особисто. І я дякую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу і всьому німецькому народу за допомогу, яку ми отримуємо в цей важкий для України час", - сказав Резніков.

Генерал Карстен Броєр висловив слова підтримки Україні та наголосив, що здобутий українськими захисниками досвід є важливим і для ЗС Німеччини.

"Я бачив українських воїнів під час підготовки в Німеччині, спостерігав за навчанням в Україні. Вражений їх високим рівнем професіоналізму та мотивації. Нам є чому вчитися один в одного. Вірю, що тісна взаємодія між нашими країнами сприятиме посиленню безпеки в Європі. Хочу запевнити, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - зазначив генерал Карстен Броєр.

Сторони акцентували на необхідності посилення співпраці для забезпечення нагальних потреб Сил оборони України.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков очікує, що на Вільнюському саміті НАТО Україна буде включена до програми співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання. Програма спрямована на аудит та аналіз систем закупівель для оборонної сфери, підготовку відповідних фахівців, та розробку рекомендацій.

Водночас, за словами глави оборонного відомства, підготовка до контрнаступу завершується. Він додав, що партнери передали і передають Україні велику кількість танків, зокрема «Леопардів», броньованої техніки. Також, очікується передача танків «Абрамс», і українські екіпажі вже поїхали на навчання, та в цьому контрнаступі вони, ймовірно, взяти участь не встигнуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резніков: українські підприємства виготовляють запчастини для західної військової техніки, деякі з них кращі за оригінал

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.91
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.70
Золото
$3,150.40
Ethereum
$1,804.61