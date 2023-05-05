Резніков виступив за створення "морської коаліції": закликав долучитися Німеччину

За даними МОУ, на зустрічі 4 травня сторони детально обговорили поточний стан оборонного співробітництва між Україною та Німеччиною та перспективи його розвитку.

Міністр оборони України поінформував іноземну делегацію про досвід боротьби з ворожими безпілотниками та запросив німецьку сторону до співпраці за цим напрямом, а також закликав долучитися до створення на підтримку України «морської коаліції», що стало б, за його словами, значним внеском у розвиток спроможностей ВМС ЗС України та сталою запорукою безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Цитата

"Ми вже маємо «танкову коаліцію», Рамштайн – це також коаліція. Всі вони працюють заради єдиної мети – перемоги України. Наше спільне завдання – побудувати міцну систему міжнародної безпекової архітектури, і безпека судноплавства в Чорному та Азовському морях є важливим елементом у цій системі. Вже деякі наші європейські партнери є в складі цієї коаліції. І я б дуже хотів, щоб Німеччина теж стала її частиною", - наголосив Резніков.

Деталі

Було також розглянуто низку практичних кроків із посилення оборонних спроможностей України за підтримки Німеччини, повідомила пресслужба МОУ. Зокрема, можливість розширення тренінгових програм для українських військових у ФРН.

"Озброєння й техніка, яку ми отримуємо від німецьких партнерів допомагає зберегти життя нашим воїнам на передовій, мирним українцям, вберегти від руйнувань інфраструктуру. Якість німецької техніки перевірена мною особисто. І я дякую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу і всьому німецькому народу за допомогу, яку ми отримуємо в цей важкий для України час", - сказав Резніков.

Генерал Карстен Броєр висловив слова підтримки Україні та наголосив, що здобутий українськими захисниками досвід є важливим і для ЗС Німеччини.

"Я бачив українських воїнів під час підготовки в Німеччині, спостерігав за навчанням в Україні. Вражений їх високим рівнем професіоналізму та мотивації. Нам є чому вчитися один в одного. Вірю, що тісна взаємодія між нашими країнами сприятиме посиленню безпеки в Європі. Хочу запевнити, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - зазначив генерал Карстен Броєр.

Сторони акцентували на необхідності посилення співпраці для забезпечення нагальних потреб Сил оборони України.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков очікує, що на Вільнюському саміті НАТО Україна буде включена до програми співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання. Програма спрямована на аудит та аналіз систем закупівель для оборонної сфери, підготовку відповідних фахівців, та розробку рекомендацій.

Водночас, за словами глави оборонного відомства, підготовка до контрнаступу завершується. Він додав, що партнери передали і передають Україні велику кількість танків, зокрема «Леопардів», броньованої техніки. Також, очікується передача танків «Абрамс», і українські екіпажі вже поїхали на навчання, та в цьому контрнаступі вони, ймовірно, взяти участь не встигнуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резніков: українські підприємства виготовляють запчастини для західної військової техніки, деякі з них кращі за оригінал