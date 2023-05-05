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Резников выступил за создание "морской коалиции": призвал присоединиться Германию

Резников выступил за создание "морской коалиции": призвал присоединиться Германию

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Бройером. Украинская сторона предложила Германии присоединиться к созданию "морской коалиции", для безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, стороны также обсудили обучение украинских военных в ФРГ, пишет УНН со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

Детали

По данным пресс-службы МОУ, стороны на встрече 4 мая подробно обсудили текущее состояние оборонного сотрудничества между Украиной и Германией и перспективы его развития.

Министр обороны Украины проинформировал иностранную делегацию об опыте борьбы с вражескими беспилотниками и пригласил немецкую сторону к сотрудничеству по этому направлению, а также призвал присоединиться к созданию в поддержку Украины «морской коалиции», что стало бы, по его словам, значительным вкладом в развитие возможностей ВМС ВС Украины и постоянным залогом безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.

Цитата

"Мы уже имеем «танковую коалицию», Рамштайн – это также коалиция. Все они работают ради единой цели – победы Украины. Наша общая задача – построить прочную систему международной архитектуры безопасности, и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях является важным элементом в этой системе. Уже некоторые наши европейские партнеры есть в составе этой коалиции. И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала ее частью", - подчеркнул Алексей Резников.

Детали

Был также рассмотрен ряд практических шагов по усилению оборонных возможностей Украины при поддержке Германии, сообщила пресс-служба МОУ. В частности, возможность расширения тренинговых программ для украинских военных в ФРГ.

"Вооружение и техника, которую мы получаем от немецких партнеров помогает сохранить жизнь нашим воинам на передовой, мирным украинцам, уберечь от разрушений инфраструктуру. Качество немецкой техники проверено мной лично. И я благодарю министра обороны Германии Бориса Писториуса и весь немецкий народ за помощь, которую мы получаем в это трудное для Украины время", - сказал Резников.

Генерал Карстен Бройер выразил слова поддержки Украине и отметил, что полученный украинскими защитниками опыт важен и для ВС Германии.

"Я видел украинских воинов во время подготовки в Германии, наблюдал за обучением в Украине. Поражен их высоким уровнем профессионализма и мотивации. Нам есть чему учиться друг у друга. Верю, что тесное взаимодействие между нашими странами будет способствовать усилению безопасности в Европе. Хочу заверить, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - отметил генерал Карстен Бройер.

Стороны акцентировали на необходимости усиления сотрудничества для обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает, что на Вильнюсском саммите НАТО Украина будет включена в программу сотрудничества с Агентством НАТО по поддержке и снабжению. Программа направлена на аудит и анализ систем закупок для оборонной сферы, подготовку соответствующих специалистов, и разработку рекомендаций.

В то же время, по словам главы оборонного ведомства, подготовка к контрнаступлению завершается. Он добавил, что партнеры передали и передают Украине большое количество танков, в частности «Леопардов», бронированной техники. Также, ожидается передача танков «Абрамс», и украинские экипажи уже поехали на учения, но в этом контрнаступлении они, вероятно, принять участие не успеют.

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