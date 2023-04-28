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Резніков очікує, що на саміті НАТО Україну включать до програми Альянсу з аудиту нацзакупівель

Резніков очікує, що на саміті НАТО Україну включать до програми Альянсу з аудиту нацзакупівель

Київ • УНН

 • 346846 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков очікує, що на Вільнюському саміті НАТО Україна буде включена до програми співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання. Про це він заявив під чам пресконференції, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я маю надію, що на саміті НАТО у Вільнюсі в липні буде оголошено про включення України до пакету програм НАТО, зокрема National Procurement Review (Програма огляду національних закупівель Агенції НАТО з підтримки та постачання - ред.). Ми зайдемо в цю програму, я в цьому навіть не сумніваюсь. Це буде одним із системних кроків, які наближають нас до участі в Альянсі де-юре", - заявив Резніков.

Деталі

Програма спрямована на аудит та аналіз систем закупівель для оборонної сфери, підготовку відповідних фахівців, та розробку рекомендацій.

Окрім того, міністр повідомив, що при Міноборони створено Офіс з підтримки змін. Очолила його Юлія Макушевська. Міністр очікує, що Офіс допоможе виявляти корупційні ризики з тим, щоб їх усувати.

Раніше

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом "низку конкретних проектів" перед самітом Альянсу у Вільнюсі цього літа, і висловив сподіванння на пришвидшення політичних рішень щодо інтеграції України в НАТО.

Він також позитивно оцінив отримання "зеленого світла" для тісної співпраці України з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA), агентством закупівель Альянсу.

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