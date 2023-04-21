Резніков - Столтенбергу: сподіваюся на пришвидшення політичних рішень щодо інтеграції України в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на полях засідання у форматі "Рамштайн" обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом "низку конкретних проектів" перед самітом Альянсу у Вільнюсі цього літа, і висловив сподіванння на пришвидшення політичних рішень щодо інтеграції України в НАТО, пише УНН.
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"Чудова дискусія з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Я висловив йому вдячність за координацію допомоги Україні з боку Альянсу. Напередодні Вільнюського саміту обговорили низку конкретних проектів", - написав Резніков у Twitter.
Він також позитивно оцінив отримання "зеленого світла" для тісної співпраці України з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA), агентством закупівель Альянсу. "Це включатиме національний огляд закупівель та найкращі в своїй лізі поради для Міноборони України", - розповів міністр.
"Нам потрібні відмінні оборонні закупівлі як для того, щоб виграти війну, так і для того, щоб бути ефективними в майбутньому", - наголосив Резніков.
"Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми де-факто вже є частиною простору безпеки Альянсу. Я висловив сподівання, що це пришвидшить політичні рішення щодо інтеграції нашої країни в НАТО", - підсумував голова Міноборони.
Нагадаємо
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни-союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу, проте зараз основна увага зосереджена на тому, як забезпечити перемогу країни проти росії.