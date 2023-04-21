Резников - Столтенбергу: надеюсь на ускорение политических решений по интеграции Украины в НАТО

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на полях заседания в формате "Рамштайн" обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом "ряд конкретных проектов" перед саммитом Альянса в Вильнюсе этим летом, и выразил надежду на ускорение политических решений по интеграции Украины в НАТО, пишет УНН.

Цитата

"Отличная беседа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я выразил ему благодарность за координацию помощи Украине со стороны Альянса. Накануне Вильнюсского саммита обсудили ряд конкретных проектов", - написал Резников в Twitter.

Он также положительно оценил получение "зеленого света" для тесного сотрудничества Украины с Агентством НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), агентством закупок Альянса. "Это будет включать национальный обзор закупок и лучшие в своей лиге советы для Минобороны Украины", - рассказал министр.

"Нам нужны отличные оборонные закупки как для того, чтобы выиграть войну, так и для того, чтобы быть эффективными в будущем", - подчеркнул Резников.

"Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО. Мы де-факто уже являемся частью пространства безопасности Альянса. Я выразил надежду, что это ускорит политические решения по интеграции нашей страны в НАТО", - подытожил глава Минобороны.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-союзники НАТО согласились, что Украина станет членом Альянса, однако сейчас основное внимание сосредоточено на том, как обеспечить победу страны против России.

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