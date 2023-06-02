Коаліція винищувачів налічує уже вісім країн – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що "Коаліція винищувачів" у своєму складі налічує уже вісім країн, передає УНН.
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"8 країн. Працюємо над розширенням коаліції винищувачів", - зазначив Єрмак у Telegram.
Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з лідерами європейських країн, на якій були обговорені питання щодо початку тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів.
Як заявив президент, вони домовилися продовжити після майбутніх консультацій з американською стороною роботу щодо створення коаліції бойових літаків на наступній зустрічі у форматі “Рамштайн”.
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