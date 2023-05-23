F-16 будуть в Україні «у кращому випадку» за кілька місяців - ВПС США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив у понеділок, що для доставлення винищувачів F-16 в Україну знадобиться «у кращому випадку кілька місяців», повідомляє CNN, пише УНН.
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«Ми ні за яких обставин не збираємося передати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості в руки українських ВПС менш ніж за кілька місяців», – сказав Кендалл.
Деталі
«Це розроблялося, і Україна, очевидно, була зацікавлена в отриманні такого роду можливостей», — сказала Кендалл журналістам у Defense Writers Group. Він сказав, що існує «багато відкритих можливостей, включаючи наших партнерів».
Кендалл зазначив, що знадобиться принаймні «кілька місяців», перш ніж Україна матиме можливість експлуатувати F-16, і потрібно опрацювати низку деталей, перш ніж українські ВПС зможуть літати на західних літаках у великій кількості.
Додатково
Але це все ще відносно швидкий термін, оскільки, за словами офіційного представника ВВС, на підготовку нового американського пілота на літаку зазвичай потрібно більш як два роки. Навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16, який на деякий час відмовився від керування реактивним літаком, може тривати до п’яти місяців.
Нагадаємо
Португалія висловила готовність навчати українських пілотів використати винищувачі F-16, а також постачати запчастини для цих літаків.