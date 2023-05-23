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F-16 будут в Украине «в лучшем случае» через несколько месяцев - ВВС США

Киев • УНН

 • 600081 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил в понедельник, что для доставки истребителей F-16 в Украину понадобится «в лучшем случае несколько месяцев», сообщает CNN, пишет УНН.

Цитата 

«Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся передать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки украинских ВВС менее чем за несколько месяцев», – сказал Кендалл.

Детали 

«Это разрабатывалось, и Украина, очевидно, была заинтересована в получении такого рода возможностей», — сказала Кендалл журналистам в Defense Writers Group. Он сказал, что существует «много открытых возможностей, включая наших партнеров».

Кендалл отметил, что понадобится по крайней мере «несколько месяцев», прежде чем Украина будет иметь возможность эксплуатировать F-16, и нужно проработать ряд деталей, прежде чем украинские ВВС смогут летать на западных самолетах в большом количестве. 

Дополнительно 

Но это все еще относительно быстрый срок, поскольку, по словам официального представителя ВВС, на подготовку нового американского пилота на самолете обычно требуется более двух лет. Даже курс повышения квалификации для пилота F-16, который на некоторое время отказался от управления реактивным самолетом, может длиться до пяти месяцев.

Напомним 

Португалия выразила готовность обучать украинских пилотов использовать истребители F-16, а также поставлять запчасти для этих самолетов.

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