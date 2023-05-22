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Португалия готова помочь Украине запчастями к истребителям F-16

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Португалия выразила готовность обучать украинских пилотов использовать истребители F-16, а также поставлять запчасти для этих самолетов. Об этом заявил глава МИД Португалии Жуана Гомеса Кравиньо, пишет Diário de Notícias, передает УНН.

Цитата 

"Португалия открыта для такой возможности. У нас есть очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, которые также имеют F-16, для обучения украинских пилотов", - сказал глава МИД Португалии.

Детали 

Поставка Украине самолетов F-16, которые есть у португальских ВВС, не обсуждается. Дипломат добавил, что Португалия имеет ограниченное количество истребителей.

"У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также в НАТО, поэтому пока этот вопрос не поднимаем", - сказал Жуан Гомес Кравиньо.

Также глава МИД Португалии отметил, что его страна готова выслушать просьбу Украины о поставках запчастей к этим самолетам и помочь с этим.

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