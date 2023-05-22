Португалія готова допомогти Україні запчастинами до винищувачів F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Португалія висловила готовність навчати українських пілотів використати винищувачі F-16, а також постачати запчастини для цих літаків. Про це заявив голова МЗС Португалії Жуана Гомеса Кравіньйо, пише Diário de Notícias, передає УНН.
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"Португалія відкрита для такої можливості. У нас є дуже хороші пілоти та інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, для навчання українських пілотів", - сказав очільник МЗС Португалії.
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Постачання Україні літаків F-16, які є у португальських ВПС, не обговорюється. Дипломат додав, що Португалія має обмежену кількість винищувачів.
"У нас є ті, які нам потрібні для виконання наших національних зобов'язань, а також у НАТО, тому поки що це питання не порушуємо", - сказав Жуан Гомес Кравіньйо.
Також голова МЗС Португалії зауважив, що його країна готова вислухати прохання України щодо постачання запчастин до цих літаків та допомогти з цим.
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