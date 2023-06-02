Коалиция истребителей насчитывает уже восемь стран - ОП

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"8 стран. Работаем над расширением коалиции истребителей", - отметил Ермак в Telegram.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами европейских стран, на которой были обсуждены вопросы относительно начала тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 и других типов.

Как заявил президент, они договорились продолжить после будущих консультаций с американской стороной работу по созданию коалиции боевых самолетов на следующей встрече в формате “Рамштайн”.

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