Прем’єр Нідерландів: Україні потрібно більше систем Patriot

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За словами Рютте, на саміті обговорять посилення протиповітряної оборони України, зокрема, передачу нових ЗРК Patriot.

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"Той факт, що ми приїхали сюди приблизно із 40 країн, свідчить про підтримку і про те, що ми й надалі будемо разом з Україною у боротьбі з російською агресією. Сьогодні на порядку денному допомога з винищувачами F16. Ми продовжимо працювати над розширенням коаліції Patriot", – сказав глава уряду Нідерландів.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що на зустрічі розвиватиме "коаліцію винищувачів" та запропонує "коаліцію Patriot".



