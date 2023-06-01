Прем’єр Нідерландів: Україні потрібно більше систем Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що Україні потрібно більше зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це він сказав перед самітом Європейської політичної спільноти у Молдові, пише NewsMaker, повідомляє УНН.
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За словами Рютте, на саміті обговорять посилення протиповітряної оборони України, зокрема, передачу нових ЗРК Patriot.
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"Той факт, що ми приїхали сюди приблизно із 40 країн, свідчить про підтримку і про те, що ми й надалі будемо разом з Україною у боротьбі з російською агресією. Сьогодні на порядку денному допомога з винищувачами F16. Ми продовжимо працювати над розширенням коаліції Patriot", – сказав глава уряду Нідерландів.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що на зустрічі розвиватиме "коаліцію винищувачів" та запропонує "коаліцію Patriot".