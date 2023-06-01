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Прем’єр Нідерландів: Україні потрібно більше систем Patriot

Прем’єр Нідерландів: Україні потрібно більше систем Patriot

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що Україні потрібно більше зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це він сказав перед самітом Європейської політичної спільноти у Молдові, пише NewsMaker, повідомляє УНН.

Детали

За словами Рютте, на саміті обговорять посилення протиповітряної оборони України, зокрема, передачу нових ЗРК Patriot.

Цитата

"Той факт, що ми приїхали сюди приблизно із 40 країн, свідчить про підтримку і про те, що ми й надалі будемо разом з Україною у боротьбі з російською агресією. Сьогодні на порядку денному допомога з винищувачами F16. Ми продовжимо працювати над розширенням коаліції Patriot", – сказав глава уряду Нідерландів.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що на зустрічі розвиватиме "коаліцію винищувачів" та запропонує "коаліцію Patriot".

Українські Національні Новини

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