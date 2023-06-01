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Премьер Нидерландов: Украине нужно больше систем Patriot

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что Украине нужно больше зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом он сказал перед саммитом Европейского политического сообщества в Молдове, пишет NewsMaker, сообщает УНН.

Детали

По словам Рютте, на саммите обсудят усиление противовоздушной обороны Украины, в частности, передачу новых ЗРК Patriot.

Цитата

"Тот факт, что мы приехали сюда примерно из 40 стран, свидетельствует о поддержке и о том, что мы и в дальнейшем будем вместе с Украиной в борьбе с российской агрессией. Сегодня на повестке дня помощь с истребителями F16. Мы продолжим работать над расширением коалиции Patriot", – сказал глава правительства Нидерландов.

Напомним

Президент Владимир Зеленский после прибытия на саммит Европейского политического сообщества в Молдове заявил, что на встрече будет развивать "коалицию истребителей" и предложит "коалицию Patriot".

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