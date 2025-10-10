У КМВА прокоментували ситуацію щодо можливих перебоїв зі світлом і водою в столиці

$41.400.09
48.140.04
ukenru
23:27 • 4156 перегляди
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють (оновлюється)
19:48 • 10354 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 15683 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 22219 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 28960 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 49263 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 47937 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 26798 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22318 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 40402 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
Україна та Німеччина уклали угоду про цифровізацію оборони до 2028 року: що передбачає9 жовтня, 14:43 • 10034 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух та піднявся стовп диму: окупанти, ймовірно, атакували КАБом9 жовтня, 15:23 • 5296 перегляди
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили "Читальню однієї книги"Photo9 жовтня, 15:39 • 4550 перегляди
Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині9 жовтня, 15:43 • 12964 перегляди
ЦВК продовжила для Тетяни Чорновол строк подання документів для реєстрації депутаткою9 жовтня, 16:02 • 6852 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 35438 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 49251 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 47929 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 40397 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 72321 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Ізраїль
Сектор Газа
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 35438 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 18731 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 33347 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 50091 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 63809 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

У КМВА прокоментували ситуацію щодо можливих перебоїв зі світлом і водою в столиці

Київ • УНН

 • 2482 перегляди

Начальник КМВА Тимур Ткаченко попередив про масовану атаку БпЛА по Україні, фіксуючи рух ворожих цілей до столиці. Він зазначив, що відключень світла і води у Києві поки не допущено, є лише точкові аварії.

У КМВА прокоментували ситуацію щодо можливих перебоїв зі світлом і водою в столиці

російські війська можуть завдати ударів по об’єктах критичної цивільної інфраструктури. Відключень світла і води у Києві поки не допущено. Є точкові аварії. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю, 10 жовтня о 00:54 Тимур Ткаченко попередив у своєму Telegram-каналі, що триває масована атака ворожих БпЛА по Україні. 

Фіксуємо рух ворожих цілей в напрямку столиці 

- написав він.

За його словами, підрозділи ППО відбивають ворожу атаку.

Ураховуючи попередні спроби росіян завдавати ударів по обʼєктах критичної цивільної інфраструктури, є ймовірність атаки саме на такі обʼєкти. Фіксуємо повідомлення про можливі проблеми з електро- та водопостачанням в інформаційному просторі. Паралельно обстановку уточнюємо з оперативними службами.

- йдеться у дописі чиновника.

"Відключень у звʼязку з воєнною загрозою поки не допущено. Є точкові відключення, аварії, які в нашому житловому фонді та комунікаціях бувають постійно. З цим аварійні служби відпрацьовують", - додав він.

Нагадаємо

Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну, спричинивши перебої з електро- та водопостачанням у Києві. 

Зеленський: на випадок атак на енергетику в України є план "А" і план "Б" 09.10.25, 09:58 • 2580 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніКиїв
Електроенергія
Україна
Київ