У КМВА прокоментували ситуацію щодо можливих перебоїв зі світлом і водою в столиці
Київ • УНН
Начальник КМВА Тимур Ткаченко попередив про масовану атаку БпЛА по Україні, фіксуючи рух ворожих цілей до столиці. Він зазначив, що відключень світла і води у Києві поки не допущено, є лише точкові аварії.
російські війська можуть завдати ударів по об’єктах критичної цивільної інфраструктури. Відключень світла і води у Києві поки не допущено. Є точкові аварії. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.
Деталі
У п'ятницю, 10 жовтня о 00:54 Тимур Ткаченко попередив у своєму Telegram-каналі, що триває масована атака ворожих БпЛА по Україні.
Фіксуємо рух ворожих цілей в напрямку столиці
За його словами, підрозділи ППО відбивають ворожу атаку.
Ураховуючи попередні спроби росіян завдавати ударів по обʼєктах критичної цивільної інфраструктури, є ймовірність атаки саме на такі обʼєкти. Фіксуємо повідомлення про можливі проблеми з електро- та водопостачанням в інформаційному просторі. Паралельно обстановку уточнюємо з оперативними службами.
"Відключень у звʼязку з воєнною загрозою поки не допущено. Є точкові відключення, аварії, які в нашому житловому фонді та комунікаціях бувають постійно. З цим аварійні служби відпрацьовують", - додав він.
Нагадаємо
Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну, спричинивши перебої з електро- та водопостачанням у Києві.
