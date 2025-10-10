В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице
Киев • УНН
Начальник КГВА Тимур Ткаченко предупредил о массированной атаке БпЛА по Украине, фиксируя движение вражеских целей к столице. Он отметил, что отключений света и воды в Киеве пока не допущено, есть только точечные аварии.
российские войска могут нанести удары по объектам критической гражданской инфраструктуры. Отключений света и воды в Киеве пока не допущено. Есть точечные аварии. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.
Подробности
В пятницу, 10 октября в 00:54 Тимур Ткаченко предупредил в своем Telegram-канале, что продолжается массированная атака вражеских БПЛА по Украине.
Фиксируем движение вражеских целей в направлении столицы
По его словам, подразделения ПВО отражают вражескую атаку.
Учитывая предыдущие попытки россиян наносить удары по объектам критической гражданской инфраструктуры, есть вероятность атаки именно на такие объекты. Фиксируем сообщения о возможных проблемах с электро- и водоснабжением в информационном пространстве. Параллельно обстановку уточняем с оперативными службами.
"Отключений в связи с военной угрозой пока не допущено. Есть точечные отключения, аварии, которые в нашем жилом фонде и коммуникациях бывают постоянно. С этим аварийные службы отрабатывают", - добавил он.
Напомним
Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину, вызвав перебои с электро- и водоснабжением в Киеве.
