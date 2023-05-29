У Києві затримується рух тролейбусів через ракетну атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Києві через російську ракетну атаку затримується рух тролейбусів № 25, 27, 29, 30, 31 проспектом Степана Бандери – проспектом Оболонським. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
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"Затримується рух тролейбусів № 25, 27, 29, 30, 31 проспектом Степана Бандери – проспектом Оболонським", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що поліція перекрила проїжджу частину через падіння уламка. На місці також працюють відповідні служби міста.
"Також затримується рух тролейбусів № 38 вулицею Бойчука у напрямку ст. м. "Видубичі", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Під час недавньої повітряної атаки на столицю України усі цілі були знищені силами ППО. Влучань по об’єктах не допущено. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Мер Києва Віталій Кличко опублікував фото уламків російської ракети, які впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.
Загалом було виявлення 6 уламків ракет у трьох районах Києва під час ворожої атаки.