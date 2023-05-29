Ворожа атака на Київ: Кличко показав палаючі уламки ракети на дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко опублікував фото уламків російської ракети, які впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі, передає УНН.
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Так, спочатку Кличко опублікував фото палаючих уламків російської ракети на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.
Згодом в КМВА додали фото гасіння уламків в Оболонському районі столиці.
Нагадаємо
У КМВА повідомили про роботу ППО у Києві. У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО, тим часом у Києві, Київській та низці інших областей триває повітряна тривога.
Кличко повідомив про вибухи у Києві, у центральних районах. КМВА повідомила про падіння уламків в Оболонському та Подільському районах Києва. Також були вибухи у Деснянському районі столиці, працювала ППО.
Відомо про одного пораненого.