Вражеская атака на Киев: Кличко показал горящие обломки ракеты на дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото обломков российской ракеты, которые упали на проезжей части дороги в Оболонском районе, передает УНН.
Детали
В частности, сначала Кличко опубликовал фото горящих обломков российской ракеты на проезжей части дороги в Оболонском районе.
Впоследствии в КГВА добавили фото тушения обломков в Оболонском районе столицы.
Напомним
В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве. В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.
Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах. КГВА сообщила о падении обломков в Оболонском и Подольском районах Киева. Также были взрывы в Деснянском районе столицы, работала ПВО.
Известно об одном раненом.