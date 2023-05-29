Вражеская атака на Киев: Кличко показал горящие обломки ракеты на дороге

Детали

В частности, сначала Кличко опубликовал фото горящих обломков российской ракеты на проезжей части дороги в Оболонском районе.

Впоследствии в КГВА добавили фото тушения обломков в Оболонском районе столицы.

Напомним

В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве. В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.

Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах. КГВА сообщила о падении обломков в Оболонском и Подольском районах Киева. Также были взрывы в Деснянском районе столицы, работала ПВО.

Известно об одном раненом.