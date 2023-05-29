В Киеве задерживается движение троллейбусов из-за ракетной атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Киеве из-за российской ракетной атаки задерживается движение троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31 по проспекту Степана Бандеры – по проспекту Оболонскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
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"Задерживается движение троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31 по проспекту Степана Бандеры – по проспекту Оболонскому", - говорится в сообщении.
Сообщается, что полиция перекрыла проезжую часть из-за падения обломка. На месте также работают соответствующие службы города.
"Также задерживается движение троллейбусов № 38 по улице Бойчука в направлении ст. м. "Выдубичи", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Во время недавней воздушной атаки на столицу Украины все цели были уничтожены силами ПВО. Попаданий по объектам не допущено. Информация о пострадавших уточняется.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото обломков российской ракеты, которые упали на проезжей части дороги в Оболонском районе.
Всего было обнаружено 6 обломков ракет в трех районах Киева во время вражеской атаки.