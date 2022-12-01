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У Китаї знайшли череп віком понад мільйон років

У Китаї знайшли череп віком понад мільйон років

Київ • УНН

 • 1816464 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Дослідники називають важливим відкриттям знахідку стародавнього людського черепа в центральному Китаї. Археологи і палеоантропологи очікують, що розкопки напрочуд цілої скам'янілості триватимуть, і череп може дати більш повне уявлення про різноманітне генеалогічне дерево архаїчних людей, які мешкали по всій Євразії в доісторичні часи, пише УНН з посиланням на Nature.

Деталі

Череп був знайдений ще 18 травня на місці розкопок за 20 кілометрів на захід від міста Юньян — раніше відомого як Юньсянь — в центральній китайській провінції Хубей. Він лежить за 35 метрів від того місця, де у 1989 і 1990 роках були знайдені два черепи, названі черепами юньсянської людини, і, на думку дослідників, ймовірно, належить до одного і того ж виду стародавніх людей.

“Це чудове відкриття”, — каже палеоантрополог Амелі Віале з Національного музею природної історії в Парижі, яка працювала над першими двома черепами, які називають юньсянськими 1 і 2.

На відміну від цих попередніх знахідок, які після тисячоліть під землею були розчавлені і спотворені, третій череп, Юньсянь 3, схоже, знаходиться в хорошому стані.

У 2010 році Віале та її колеги створили цифрові реконструкції черепа Yunxian 2 і підтвердили, що він, ймовірно, належав до архаїчного людського виду Homo erectus2. Датування відкладень і скам’янілостей тварин з місця знахідки дозволяє припустити, що юньсянські люди жили між 1,1 мільйоном і 800 тисячами років тому.

Homo erectus був вперше описаний за скам’янілостями, знайденими на індонезійському острові Ява наприкінці ХІХ століття. Яванські скам’янілості, що датуються 1,5 мільйонами років тому, дозволяють припустити, що представники цього виду могли бути першими ранніми людьми, які наважилися вийти за межі Африки.

Homo erectus був широко розповсюдженим і довгоживучим видом. Його рештки були знайдені у Східній Африці, Східній Азії та, можливо, Європі, і вони охоплюють період від 1,9 мільйона до 250 000 років тому. Через це існує велика мінливість у викопних рештках виду, а точні взаємовідносини між різними популяціями є предметом дискусій.

Череп Юньсянь 3 напівзахоронений у вертикальному положенні. Археологи розкрили лоб, включаючи надбрівні дуги і очні ямки, а також верхню, задню і ліву вилицю черепа. Поки невідомо, чи прикріплені до черепа зуби або нижня щелепна кістка, каже Гао Сін з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології в Пекіні, який керує розкопками.

Віале каже, що черепи з Юньсянь 1 і 2 мають деякі спільні риси з більш давніми яванськими скам’янілостями, а інші — з більш молодими скам’янілостями Homo erectus з континентальної Азії. Як і яванські скам’янілості, це великі черепи з великим мозком. Але вона каже, що вони менш міцно збудовані — характеристика, яка зазвичай вказує на більш сучасну людину.

Дослідники знайшли останки Homo erectus в більш ніж десятці місць по всьому Китаю. Віалет каже, що стародавні люди з Юньсяня могли бути предками деяких з цих популяцій, але їхні черепи мають відмінні риси, які відрізняють їх від інших.

Наприклад, скам’янілості близько 700 000 років тому, які були виявлені в печерній системі Чжоукоудянь в передмісті Пекіна — відомій як місце знахідки Пекінської людини — мають видатний сагітальний кіль, гребінь, який проходить уздовж середньої лінії черепа для кріплення сильних щелепних м’язів. Всі черепи з Юньсянь, схоже, позбавлені цієї особливості, каже Віалет.

Ямень Чжан, палеоантрополог з Шаньдунського університету, каже, що скам’янілості Homo erectus, знайдені в Китаї, дуже варіабельні, і дослідники не знають чому. Можливо, кожна популяція еволюціонувала в Азії незалежно. Або ж вони могли бути результатом численних хвиль експансії з Африки, каже він. “Більш повні китайські зразки H. erectus, такі як Yunxian 3, мають вирішальне значення для відповіді на це питання”.

Віале каже, що череп Юньсянь 3 слід порівняти з китайськими, а також європейськими скам’янілостями гомінін, такими як 1,4-мільйонне обличчя з печери Сіма-дель-Елефанте в Атапуерці, Іспанія, виявлене в липні. Наразі вона порівнює Юньсянь 2 зі скам’янілостями європейських гомінінів і каже, що юньсянські люди можуть бути більш схожими на європейські популяції епохи середнього плейстоцену, ніж на пізніші зразки з Китаю.

Після того, як череп з Юньсянь 3 буде розкопаний, ймовірно, протягом наступних кількох місяців, його датування стане важливим завданням. Для оцінки віку 1 і 2 було використано кілька методів, які оцінюють його в діапазоні від 800 000 до 1,1 мільйона років.

                                            

                              Черепи Юньсянь 1 і 2 були спотворені після тисячоліть проведених під землею

Вей Ван, геохронолог з Шаньдунського університету, каже, що скам’янілості гомінін в Китаї часто складніше датувати, ніж скам’янілості в Африці, тому що в Китаї не вистачає вулканічних відкладень, які можна надійно датувати шляхом вимірювання кількості радіоактивних ізотопів в породі.

Жан-Жак Баен з Національного музею природничої історії в Парижі датував відкладення, зібрані з Юньсянського родовища, за допомогою електронного спінового резонансу і датування за урановими серіями. Це вимагає ретельного порівняння між значеннями, отриманими зі скам’янілостей та кварцу в осаді. Але він каже, що зразки, які він виміряв, не були зібрані в той же час і в тому ж місці, що і черепи з Юньсянь 1 і 2.

Тому відкриття Юньсянь 3 представляє унікальну можливість зібрати зразки осаду з ґрунту, в якому знаходиться череп, каже він.

За словами фахівців, дрібні скам’янілості тварин, що оточують череп Юньсянь 3, уповільнюють процес вилучення. Такі зразки можуть допомогти точно визначити вік черепа Юньсянь 3, а також пов’язати його з ранніми людськими рештками в інших місцях Китаю, які були знайдені разом з доісторичною фауною.

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