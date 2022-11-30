Археологи знайшли давню перуанську фреску, втрачену на століття
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Археологи наново відкрили доіспанську фреску із зображенням міфологічних сцен на півночі Перу, яку вони бачили лише на чорно-білих фотографіях, яким понад століття. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.
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“Це виняткове відкриття, насамперед тому, що в доколумбовій археології рідко можна знайти настінні розписи такої якості”, — сказав Сем Гавамі, швейцарський археолог, який керував розкопками, внаслідок яких фреска була виявлена у жовтні.
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Гавамі разом із групою перуанських студентів витратив чотири роки на пошуки наскального малюнка, якому, на його думку, може бути близько 1000 років.
“Композиція цієї картини унікальна в історії розпису в доіспанському Перу”, — додав археолог.
Фреска є частиною храму Уака Пінтада, який належав цивілізації Сечі, яка процвітала між 1-м та 8-м століттями та шанувала Місяць, дощ, ігуан та павуків.
Виявлена фреска має довжину близько 30 метрів, а її зображення, виконані синьою, коричневою, червоною, білою та гірчично-жовтою фарбою, дуже добре збереглися.
Знахідка також незвичайна, оскільки демонструє суміш стилів та елементів двох доїнських культур: сечі та ламбаєку, які жили на північному узбережжі Перу між 900 та 1350 роками нашої ери.
Про існування фрески стало відомо лише завдяки чорно-білим світлинам, зробленим у 1916 році німецьким етнологом Гансом Генріхом Брунінгом, який жив у Перу, коли почув про це місце після того, як мисливці за скарбами намагалися пограбувати його, але не знайшли нічого цінного.
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