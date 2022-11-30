Археологи нашли давнюю перуанскую фреску, потерянную на век
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Археологи заново открыли доиспанскую фреску с изображением мифологических сцен на севере Перу, которую они видели только на черно-белых фотографиях, которым больше века. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.
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“Это исключительное открытие, прежде всего потому, что в доколумбовой археологии редко можно найти настенные росписи такого качества”, — сказал Сэм Гавами, швейцарский археолог, руководивший раскопками, в результате которых фреска была обнаружена в октябре.
Детали
Гавами вместе с группой перуанских студентов потратил четыре года на поиски наскального рисунка, которому, по его мнению, может быть около 1000 лет.
“Композиция этой картины уникальна в истории росписи в доиспанском Перу”, — добавил археолог.
Фреска является частью храма Уака Пинтада, принадлежавшего цивилизации Сечи, процветавшей между 1-м и 8-м веками и почитавшей Луну, дождь, игуан и пауков.
Обнаруженная фреска имеет длину около 30 метров, а ее изображения, выполненные синей, коричневой, красной, белой и горчично-желтой краской, очень хорошо сохранились.
Находка также необычна, поскольку демонстрирует смесь стилей и элементов двух доинских культур: мочи и ламбаека, живших на северном побережье Перу между 900 и 1350 годами нашей эры.
О существовании фрески стало известно только благодаря черно-белым фотографиям, сделанным в 1916 году немецким этнологом Гансом Генрихом Брунингом, жившим в Перу, когда услышал об этом месте после того, как охотники за сокровищами пытались ограбить его, но не нашли ничего ценного.
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