Китайські археологи виявили багатовікову епітафію

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Епітафія, датована 1126 роком, була знайдена в селі Дуншань повіту Каньєрчен, її історія налічує 896 років. На думку експертів, це епітафія місцевого чиновника на ім'я Мен Сяо.

Епітафія має довжину 0,88 метра, ширину 0,56 метра і товщину 0,2 метра і виконана з блакитного каменю.

За інформацією міського інституту охорони та управління культурними реліквіями, по периметру викарбувані лотос та інші квіти. Епітафія відображає життєвий шлях Меня від початку його чиновницької кар'єри до глибокої старості.

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