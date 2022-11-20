Ізраїльські археологи виявили стародавню кістяну ляльку

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Стародавня лялька була виявлена в ході розкопок, що проводяться на археологічній ділянці Уша на півночі Ізраїлю, недалеко від середземноморського прибережного міста Хайфа. Такі ляльки були популярні серед усіх верств населення в стародавньому Ізраїлі, починаючи з правління династії Халіфату Омейядів.

Починаючи з восьмого століття, вироблені ляльки були простішими, ніж століттям раніше, через протидію релігійних органів більш детальному зовнішньому вигляду, зазначили в IAA.

Лялька, знайдена на півночі Ізраїлю, була виготовлена в другій половині раннього мусульманського періоду, коли в деяких частинах країни виготовлення ляльок вже було заборонено через релігійну заборону на демонстрацію людських фігур.

Більшість ляльок цього типу виготовлялися з кісток ніг корів, верблюдів, кіз або овець. Однак, поки що не встановлено, з якої саме тварини була зроблена нещодавно знайдена лялька.

Ляльки використовувалися не тільки як іграшка, але і як освітні інструменти, готуючи дівчаток до їх ролі матерів в мусульманському суспільстві, підсумували в ІАА.

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