Дослідники виявили рештки великої морської черепахи, яка жила близько 83 млн років тому

Деталі

Зазначається, що розкопки проходили на північному сході Іспанії у районі Кал-Торрадес ще у 2016-2021 роках, але лише нещодавно Анхель Лухан, Альберт Сельєс та їхні колеги змогли вивчити та описати рештки.

Дослідивши рештки морської черепахи, вчені заявили, що вона жила на Землі в кампанському столітті, між 83,6 — 72,1 мільйонами років тому і, ймовірно, була найбільшою морською черепахою в Європі.

Вчені додали, що їм вдалося виявити новий вид древніх морських черепах — Левіафанохелі (Leviathanochelys). Вони зазначають, що розміри морської черепахи змусили їх згадати біблійного морського звіра Левіафана, а друга частина назви "chelys" є латинською версією слова, що означає "самка черепахи".

Під час досліджень вчені з'ясували, що давні Левіафанохелі, ймовірно, досягали близько 3,74 метра у довжину. Ще однією відмінністю цього виду була кістка, що виступає з передньої частини таза морської черепахи — дослідники припускають, що вона якось пов'язана з дихальною системою рептилії. За словами Лухана, дослідникам дуже пощастило виявити майже повні скам'янілості тазу морського гіганта (він є основною точкою кріплення кісток та м'язів задньої половини тіла, а тому може пролити світло на те, як тварина жила чи рухалася).

Левіафанохелі жили одночасно з Архелонами, які вважаються найбільшими відомими морськими черепахами з тих, що коли-небудь жили на Землі.

Деякі особини цих морських гігантів досягали близько 4,6 метра завдовжки. Під час детального дослідження вчені порівняли таз стародавніх морських черепах і з'ясували, що таз Левіафанохелі був ширшим, ніж у його стародавніх побратимів, що свідчить про те, що деякі його черевні м'язи були значно більшими, ніж у Арзхелона. Також вчені виявили, що на передній частині таза у нового виду морських гігантів розташована пара кісткових опуклостей, які, мабуть, є додатковими відростками і були додатковою опорою для м'язів, що відповідають за скорочення живота.

Як припускають вчені, ці м'язи були безпосередньо задіяні дихальною системою. Найімовірніше, сприяли збільшенню дихальних здібностей Левіафанохелі на великих глибинах.

Дослідники прийшли до висновку, що Левіафанохелі досягали близько 3,7 метра у довжину, а максимальна ширина тазу становила близько 89 см. Найбільшою з черепах, що коли-небудь жили на Землі, вважається Архелон, вчені кажуть, що вони жили одночасно з Левіафанохелі. Архелон жив у морях, що оточують Північноамериканський континент і досягав неймовірних розмірів 4,6 метра. Передбачається, що Архелон жив на планеті в період між 100,5 і 66 мільйонами років тому і міг досягати трохи більше ніж 3 тонни у вазі.

Вчені кажуть, що виявлені ними дані допоможуть пролити світло на різноманітність морських черепах та явища гігантизму в цих групах на території Європи.

Нагадаємо

Скам'янілості із назвою строматоліти знайшли на території Західної Австралії, їх створили мікроби 3,48 млрд років тому. Згідно дослідженням, вважається, що ці породи були давнім життям.