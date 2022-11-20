Исследователи обнаружили останки крупной морской черепахи, жившей около 83 млн лет назад

Детали

Отмечается, что раскопки проходили на северо-востоке Испании в районе Кал-Торрадес еще в 2016-2021 годах, но недавно Анхель Лухан, Альберт Сельес и их коллеги смогли изучить и описать останки.

Исследовав останки морской черепахи, ученые заявили, что она жила на Земле в кампанском веке, между 83,6—72,1 миллионами лет назад и, вероятно, была самой большой морской черепахой в Европе.

Ученые добавили, что им удалось обнаружить новый вид древних морских черепах— Левиафанохели (Leviathanochelys). Они отмечают, что размеры морской черепахи заставили их упомянуть библейского морского зверя Левиафана, а вторая часть названия "chelys" является латинской версией слова, что означает "самка черепахи".

В ходе исследований ученые выяснили, что древние Левиафанохели, вероятно, достигали около 3,74 метра в длину. Еще одним отличием этого вида была кость, выступающая из передней части таза морской черепахи — исследователи предполагают, что она как-то связана с дыхательной системой рептилии. По словам Лухана, исследователям очень удалось обнаружить почти полные окаменелости таза морского гиганта (он является основной точкой крепления костей и мышц задней половины тела, а потому может пролить свет на то, как животное жило или двигалось).

Левиафанохели жили одновременно с Архелонами, которые считаются самыми известными морскими черепахами из когда-либо живших на Земле.

Некоторые особи этих морских гигантов достигали около 4,6 метра в длину. В ходе детального исследования ученые сравнили таз древних морских черепах и выяснили, что таз Левиафанохели был шире, чем у его древних собратьев, что свидетельствует о том, что некоторые его брюшные мышцы были значительно больше, чем у Арзхелона. Также ученые обнаружили, что на передней части таза у нового вида морских гигантов расположена пара костных выпуклостей, которые, по-видимому, являются дополнительными отростками и являлись дополнительной опорой для мышц, отвечающих за сокращение живота.

Как предполагают ученые, эти мускулы были конкретно задействованы дыхательной системой. Скорее всего, способствовали увеличению дыхательных способностей Левиафанохели на больших глубинах.

Исследователи пришли к выводу, что Левиафанохели достигали около 3,7 метра в длину, а максимальная ширина таза составляла около 89 см. Крупнейшей из черепов, когда-либо живших на Земле, считается Архелон, ученые говорят, что они жили одновременно из Левиофанохели. Архелон жил в морях, окружающих Североамериканский континент и достигал невероятных размеров 4,6 метра. Предполагается, что Архелон жил на планете в период между 100,5 и 66 миллионами лет назад и мог достигать чуть более 3 тонн в весе.

Ученые говорят, что обнаруженные ими данные помогут пролить свет на разнообразие морских черепах и явления гигантизма в этих группах на территории Европы.

Напомним

Окаменелости под названием строматолиты нашли на территории Западной Австралии, их создали микробы 3,48 млрд лет назад. Согласно исследованиям, считается, что эти породы были древней жизнью.