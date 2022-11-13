Дослідники знайшли кам'яні структури віком 3,5 млрд років
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Скам'янілості із назвою строматоліти знайшли на території Західної Австралії, їх створили мікроби 3,48 млрд років тому. Згідно дослідженням, вважається, що ці породи були давнім життям. Про це повідомляє УНН з посиланням на Live Science.
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Строматоліти — шаруваті гірські породи. Їх утворюють шляхом виділення фотосинтезувальних мікробів. Нещодавно у формації Дрессер в Австралії було знайдено найстаріші зразки строматолітів, живих організмів. Вони виникли майже три з половиною мільярди років тому. До цього дослідники не могли підтвердити, що це було давнім життям. У строматолітах було стерто сліди органічної речовини. Вони зникали протягом мільярдів років.
Вчені намагалися з'ясувати, що саме створило ці скам'янілості: мікроби чи інші геологічні процеси.
Палеонтолог із Музею природної історії в Лондоні Кейрон Хікман-Льюїс, який очолював дослідження, заявив, що під час нього вдалося виявити певні специфічні мікроструктури в окремих прошарках виявлених порід. Саме вони вказують на біологічні процеси. Вперше строматоліти потрапили до рук вчених у 2000 році. Їх почали вивчати за допомогою 2D та 3D зображень.
Дослідники під час огляду у дрібному масштабі помітили нерівні шари, включно з куполоподібними формами, вони вказували на фотосинтез, адже мікроби з доступом до сонця зростають енергійніше.
Також команда помітила стовпчасті структури, властиві навіть сучасним строматолітам. Це назвали своєрідними мікробними килимками. Водночас вчені зазначили, що докази того, що строматоліти з Австралії є ознаками життя, не означає, що вони є найдавнішим життям на планеті.
У майбутньому планують дослідити екземпляри з Гренландії та Канади, яким може бути 3,7 чи 4,29 мільярда років відповідно. Проте найскладніше завдання — відрізнити біологічне життя з інших неорганічних процесів.
Дослідники також додали, що мікробні килими з Австалії утворилися в мілководній лагуні, вони харчувалися гідротермальними джерелами. Останні були пов'язані з океаном.
Вчені також кажуть, що методи вивчення строматолітів Західної Австралії можуть стати корисними для пошуку життя на Марсі, але це станеться, якщо марсіанські зразки повернуть на землю.
Нагадаємо
Згідно з новим дослідженням, у якому об'єднані дані GPS, супутникові дані та чисельне моделювання, танення льоду на північному сході Гренландії до кінця століття може бути в шість разів більшим, ніж вважалося раніше.