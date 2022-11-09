Танення льоду на північному сході Гренландії може бути ушестеро більшим, ніж вважалося

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Лід на льодовиках Гренландії, що тануть, постійно тоншає, і швидкість прискорюється. Так, танення льоду відбувається більш ніж на 200 км вглиб від краю.

Нові результати, опубліковані у журналі Nature, показують, що існуючі моделі недооцінюють, скільки льоду буде втрачено в 21-у столітті. Отже, внесок цього у підвищення рівня моря буде значно вищим.

Згідно з новим дослідженням, до 2100 року танення льоду у північно-східній Гренландії сприятиме підвищенню рівня моря вшестеро більше, ніж передбачалося в попередніх моделях, додаючи від 13,5 до 15,5 мм. Це еквівалентно внеску всього Гренландського льодовикового щита за останні 50 років.

"Наші попередні прогнози втрати льоду в Гренландії до 2100 року сильно занижені", - сказав провідний автор дослідження Шфакат Аббас Хан, професор технічного університету DTU Space у Данії.

Дослідження проводилися вченими з Данії, США, Франції та Німеччини.

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