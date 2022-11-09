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Таяние льда на северо-востоке Гренландии может быть в шесть раз больше, чем считалось

Таяние льда на северо-востоке Гренландии может быть в шесть раз больше, чем считалось

Киев • УНН

 • 354529 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Согласно новому исследованию, в котором объединены данные GPS, спутниковые данные и численное моделирование, таяние льда на северо-востоке Гренландии к концу века может быть в шесть раз больше, чем считалось ранее, пишет УНН со ссылкой на EurekAlert!

Детали

Лед на тающих ледниках Гренландии постоянно утончается, и скорость ускоряется. Так, таяние льда происходит более чем на 200 км вглубь от края.

Новые результаты, опубликованные в журнале Nature, показывают, что существующие модели недооценивают, сколько льда будет потеряно в 21 веке. Следовательно, вклад этого в повышение уровня моря будет значительно выше.

Согласно новому исследованию, к 2100 году таяние льда в северо-восточной Гренландии будет способствовать повышению уровня моря в шесть раз больше, чем предполагалось в предыдущих моделях, прибавляя от 13,5 до 15,5 мм. Это эквивалентно вкладу всего Гренландского ледникового щита за последние 50 лет.

"Наши предварительные прогнозы потери льда в Гренландии к 2100 году сильно занижены", - сказал ведущий автор исследования Шфакат Аббас Хан, профессор технического университета DTU Space в Дании.

Исследования проводились учеными из Дании, США, Франции и Германии.

Напомним

Октябрь 2022 года стал самым теплым в Европе за всю историю наблюдений.

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