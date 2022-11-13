Исследователи нашли каменные структуры в возрасте 3,5 млрд лет

Детали

Строматолиты — слоистые горные породы. Их образуют путём выделения фотосинтезирующих микробов. Недавно в формации Дрессер в Австралии были найдены старейшие образцы строматолитов, живых организмов. Они возникли почти три с половиной миллиарда лет назад. До этого исследователи не могли подтвердить, что это была давняя жизнь. В строматолитах были стерты следы органического вещества. Они исчезали в течение миллиардов лет.

Ученые пытались выяснить, что именно создало эти окаменелости: микробы или другие геологические процессы.

Палеонтолог из Музея естественной истории в Лондоне Кейрон Хикман-Льюис, возглавлявший исследование, заявил, что во время него удалось обнаружить определенные специфические микроструктуры в отдельных прослоях обнаруженных пород. Именно они указывают на биологические процессы. Впервые строматолиты попали в руки ученых в 2000 году. Их начали изучать с помощью 2D и 3D изображений.

Исследователи при осмотре в мелком масштабе заметили неровные слои, включая куполообразные формы, они указывали на фотосинтез, ведь микробы с доступом к солнцу растут более энергично.

Также команда заметила столбчатые структуры, свойственные даже современным строматолитам. Это назвали своеобразными микробными ковриками. В то же время ученые отметили, что доказательства того, что строматолиты из Австралии являются признаками жизни, не означает, что они являются самой древней жизнью на планете.

В будущем планируют исследовать экземпляры из Гренландии и Канады, которым может быть 3,7 или 4,29 миллиарда лет соответственно. Однако самая сложная задача — отличить биологическую жизнь от других неорганических процессов.

Исследователи также добавили, что микробные ковры из Австалии образовались в мелководной лагуне, они питались гидротермальными источниками. Последние были связаны с океаном.

Ученые также говорят, что методы изучения строматолитов Западной Австралии могут оказаться полезными для поиска жизни на Марсе, но это произойдет, если марсианские образцы вернут на землю.

Напомним

Согласно новому исследованию, в котором объединены данные GPS, спутниковые данные и численное моделирование, таяние льда на северо-востоке Гренландии к концу века может быть в шесть раз больше, чем считалось ранее.