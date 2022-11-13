Исследователи нашли каменные структуры в возрасте 3,5 млрд лет

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Окаменелости под названием строматолиты нашли на территории Западной Австралии, их создали микробы 3,48 млрд лет назад. Согласно исследованиям, считается, что эти породы были древней жизнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Строматолиты — слоистые горные породы. Их образуют путём выделения фотосинтезирующих микробов. Недавно в формации Дрессер в Австралии были найдены старейшие образцы строматолитов, живых организмов. Они возникли почти три с половиной миллиарда лет назад. До этого исследователи не могли подтвердить, что это была давняя жизнь. В строматолитах были стерты следы органического вещества. Они исчезали в течение миллиардов лет.

Ученые пытались выяснить, что именно создало эти окаменелости: микробы или другие геологические процессы.

Палеонтолог из Музея естественной истории в Лондоне Кейрон Хикман-Льюис, возглавлявший исследование, заявил, что во время него удалось обнаружить определенные специфические микроструктуры в отдельных прослоях обнаруженных пород. Именно они указывают на биологические процессы. Впервые строматолиты попали в руки ученых в 2000 году. Их начали изучать с помощью 2D и 3D изображений.

Исследователи при осмотре в мелком масштабе заметили неровные слои, включая куполообразные формы, они указывали на фотосинтез, ведь микробы с доступом к солнцу растут более энергично.

Также команда заметила столбчатые структуры, свойственные даже современным строматолитам. Это назвали своеобразными микробными ковриками. В то же время ученые отметили, что доказательства того, что строматолиты из Австралии являются признаками жизни, не означает, что они являются самой древней жизнью на планете.

В будущем планируют исследовать экземпляры из Гренландии и Канады, которым может быть 3,7 или 4,29 миллиарда лет соответственно. Однако самая сложная задача — отличить биологическую жизнь от других неорганических процессов.

Исследователи также добавили, что микробные ковры из Австалии образовались в мелководной лагуне, они питались гидротермальными источниками. Последние были связаны с океаном.

Ученые также говорят, что методы изучения строматолитов Западной Австралии могут оказаться полезными для поиска жизни на Марсе, но это произойдет, если марсианские образцы вернут на землю.

Напомним 

Согласно новому исследованию, в котором объединены данные GPS, спутниковые данные и численное моделирование, таяние льда на северо-востоке Гренландии к концу века может быть в шесть раз больше, чем считалось ранее.

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