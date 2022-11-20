Израильские археологи обнаружили древнюю костяную куклу

Детали

Древняя кукла была обнаружена в ходе раскопок, проводимых на археологическом участке Уша на севере Израиля, недалеко от средиземноморского прибрежного города Хайфа. Такие куклы были популярны среди всех слоев населения в древнем Израиле, начиная с правления династии Халифата Омейядов.

Начиная с восьмого века, произведенные куклы были проще, чем веком ранее, из-за противодействия религиозных органов более детальному внешнему виду, отметили в IAA.

Кукла, найденная на севере Израиля, была изготовлена ​​во второй половине раннего мусульманского периода, когда в некоторых частях страны изготовление кукол уже было запрещено из-за религиозного запрета на демонстрацию человеческих фигур.

Большинство кукол этого типа изготовлялись из костей ног коров, верблюдов, коз или овец. Однако пока не установлено, из какого именно животного была сделана недавно найденная кукла.

Куклы использовались не только как игрушка, но и как образовательные инструменты, готовя девочек к их роли матерей в мусульманском обществе, подытожили в ИАА.

Напомним

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