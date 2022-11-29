Китайские археологи обнаружили многовековую эпитафию

Детали

Эпитафия, датированная 1126 годом, была найдена в деревне Дуншань уезда Каньерчен, ее история насчитывает 896 лет. По мнению экспертов, это эпитафия местного чиновника по имени Мэн Сяо.

Эпитафия имеет длину 0,88 метра, ширину 0,56 метра и толщину 0,2 метра и выполнена из голубого камня.

По информации городского института охраны и управления культурными реликвиями, по периметру отчеканены лотос и другие цветы. Эпитафия отражает жизненный путь Меня от начала его чиновничьей карьеры до глубокой старости.

Напомним

Израильские археологи обнаружили костяную куклу, датируемую примерно тысячей лет назад.