Китайские археологи обнаружили многовековую эпитафию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Китайские археологи обнаружили на севере страны в провинции Хубэй эпитафию времен династии Сун (960-1279 гг.), об этом пишет Xinhua со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Детали
Эпитафия, датированная 1126 годом, была найдена в деревне Дуншань уезда Каньерчен, ее история насчитывает 896 лет. По мнению экспертов, это эпитафия местного чиновника по имени Мэн Сяо.
Эпитафия имеет длину 0,88 метра, ширину 0,56 метра и толщину 0,2 метра и выполнена из голубого камня.
По информации городского института охраны и управления культурными реликвиями, по периметру отчеканены лотос и другие цветы. Эпитафия отражает жизненный путь Меня от начала его чиновничьей карьеры до глубокой старости.
Напомним
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