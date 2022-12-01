В Китае нашли череп старше миллиона лет

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Череп был найден еще 18 мая на месте раскопок в 20 километрах к западу от города Юньян - ранее известного как Юньсянь - в центральной китайской провинции Хубэй. Он лежит в 35 метрах от того места, где в 1989 и 1990 годах были найдены два черепа, названные черепами юньсянского человека, и, по мнению исследователей, вероятно, принадлежит к одному и тому же виду древних людей.

"Это замечательное открытие", - говорит палеоантрополог Амели Виале из Национального музея естественной истории в Париже, которая работала над первыми двумя черепами, которые называют юньсянскими 1 и 2.

В отличие от этих предыдущих находок, которые после тысячелетий под землей были раздавлены и искажены, третий череп, Юньсянь 3, похоже, находится в хорошем состоянии.

В 2010 году Виале и ее коллеги создали цифровые реконструкции черепа Yunxian 2 и подтвердили, что он, вероятно, принадлежал к архаичному человеческому виду Homo erectus2. Датирование отложений и окаменелостей животных с места находки позволяет предположить, что юньсянские люди жили между 1,1 миллионом и 800 тысячами лет назад.

Homo erectus был впервые описан по окаменелостям, найденным на индонезийском острове Ява в конце XIX века. Яванские окаменелости, датируемые 1,5 миллионами лет назад, позволяют предположить, что представители этого вида могли быть первыми ранними людьми, которые осмелились выйти за пределы Африки.

Homo erectus был широко распространенным и долгоживущим видом. Его останки были найдены в Восточной Африке, Восточной Азии и, возможно, Европе, и они охватывают период от 1,9 миллиона до 250 000 лет назад. Из-за этого существует большая изменчивость в ископаемых останках вида, а точные взаимоотношения между различными популяциями являются предметом дискуссий.

Череп Юньсянь 3 полузахоронен в вертикальном положении. Археологи вскрыли лоб, включая надбровные дуги и глазницы, а также верхнюю, заднюю и левую скулу черепа. Пока неизвестно, прикреплены ли к черепу зубы или нижняя челюстная кость, говорит Гао Син из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине, который руководит раскопками.

Виале говорит, что черепа из Юньсянь 1 и 2 имеют некоторые общие черты с более древними яванскими окаменелостями, а другие - с более молодыми окаменелостями Homo erectus из континентальной Азии. Как и яванские окаменелости, это большие черепа с большим мозгом. Но она говорит, что они менее крепко сложены - характеристика, которая обычно указывает на более современного человека.

Исследователи нашли останки Homo erectus в более чем десятке мест по всему Китаю. Виалет говорит, что древние люди из Юньсяня могли быть предками некоторых из этих популяций, но их черепа имеют отличительные черты, которые отличают их от других.

Например, окаменелости около 700 000 лет назад, которые были обнаружены в пещерной системе Чжоукоудянь в пригороде Пекина - известной как место находки Пекинского человека - имеют выдающийся сагиттальный киль, гребень, который проходит вдоль средней линии черепа для крепления сильных челюстных мышц. Все черепа из Юньсянь, похоже, лишены этой особенности, говорит Виалет.

Ямэнь Чжан, палеоантрополог из Шаньдунского университета, говорит, что окаменелости Homo erectus, найденные в Китае, очень вариабельны, и исследователи не знают почему. Возможно, каждая популяция эволюционировала в Азии независимо. Или же они могли быть результатом многочисленных волн экспансии из Африки, говорит он. "Более полные китайские образцы H. erectus, такие как Yunxian 3, имеют решающее значение для ответа на этот вопрос".

Виале говорит, что череп Юньсянь 3 следует сравнить с китайскими, а также европейскими окаменелостями гомининов, такими как 1,4-миллионное лицо из пещеры Сима-дель-Элефанте в Атапуэрке, Испания, обнаруженное в июле. Сейчас она сравнивает Юньсянь 2 с окаменелостями европейских гомининов и говорит, что юньсянские люди могут быть более похожими на европейские популяции эпохи среднего плейстоцена, чем на более поздние образцы из Китая.

После того, как череп из Юньсянь 3 будет раскопан, вероятно, в течение следующих нескольких месяцев, его датировка станет важной задачей. Для оценки возраста 1 и 2 было использовано несколько методов, которые оценивают его в диапазоне от 800 000 до 1,1 миллиона лет.

Черепа Юньсянь 1 и 2 были обезображены после тысячелетий проведенных под землей



Вэй Ван, геохронолог из Шаньдунского университета, говорит, что окаменелости гомининов в Китае часто сложнее датировать, чем окаменелости в Африке, потому что в Китае не хватает вулканических отложений, которые можно надежно датировать путем измерения количества радиоактивных изотопов в породе.

Жан-Жак Баэн из Национального музея естественной истории в Париже датировал отложения, собранные с Юньсянского месторождения, с помощью электронного спинового резонанса и датировки по урановым сериям. Это требует тщательного сравнения между значениями, полученными из окаменелостей и кварца в осадке. Но он говорит, что образцы, которые он измерил, не были собраны в то же время и в том же месте, что и черепа из Юньсянь 1 и 2.

Поэтому открытие Юньсянь 3 представляет уникальную возможность собрать образцы осадка из почвы, в которой находится череп, говорит он.

По словам специалистов, мелкие окаменелости животных, окружающих череп Юньсянь 3, замедляют процесс извлечения. Такие образцы могут помочь точно определить возраст черепа Юньсянь 3, а также связать его с ранними человеческими останками в других местах Китая, которые были найдены вместе с доисторической фауной.

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