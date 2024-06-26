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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Херсоні рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл, є поранені

Київ • УНН

 • 27101 перегляди

Двоє рятувальників отримали осколкові поранення та пошкодили пожежну машину, коли російські війська неодноразово обстрілювали пожежну команду, яка виїжджала на ліквідацію пожежі в одному з районів Херсона.

У Херсоні рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл, є поранені

У Херсоні двоє рятувальників отримали поранення через повторний обстріл ворога, передає УНН із посиланням на ДСНС.

"Через черговий обстріл ворога в одному з мікрорайонів міста виникла пожежа в гаражному кооперативі. Пожежний підрозділ, що приїхав на гасіння потрапив під повторний обстріл. Осколкові поранення отримали двоє рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Війська рф атакували Херсон: є поранені, серед них діти26.06.24, 21:01 • 26859 переглядiв

За даними ДСНС, у стані середньої тяжкості рятувальників доставили у лікувальний заклад.

Також зазнав пошкоджень пожежний автомобіль.

Антоніна Туманова

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