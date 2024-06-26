У Херсоні рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл, є поранені
Київ • УНН
Двоє рятувальників отримали осколкові поранення та пошкодили пожежну машину, коли російські війська неодноразово обстрілювали пожежну команду, яка виїжджала на ліквідацію пожежі в одному з районів Херсона.
У Херсоні двоє рятувальників отримали поранення через повторний обстріл ворога, передає УНН із посиланням на ДСНС.
"Через черговий обстріл ворога в одному з мікрорайонів міста виникла пожежа в гаражному кооперативі. Пожежний підрозділ, що приїхав на гасіння потрапив під повторний обстріл. Осколкові поранення отримали двоє рятувальників", - йдеться у повідомленні.
Війська рф атакували Херсон: є поранені, серед них діти26.06.24, 21:01 • 26859 переглядiв
За даними ДСНС, у стані середньої тяжкості рятувальників доставили у лікувальний заклад.
Також зазнав пошкоджень пожежний автомобіль.