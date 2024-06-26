В Херсоне двое спасателей получили ранения из-за повторного обстрела врага, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"Из-за очередного обстрела врага в одном из микрорайонов города возник пожар в гаражном кооперативе. Пожарное подразделение, приехавшее на тушение попало под повторный обстрел. Осколочные ранения получили двое спасателей", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в состоянии средней тяжести спасателей доставили в лечебное учреждение.

Также получил повреждения пожарный автомобиль.