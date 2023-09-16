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Містян закликали бути обережними та залишатися у безпечних місцях.

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«У Херсоні лунають вибухи. Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!», — йдеться у повідомленні.

Додамо

росіяни обстріляли 9 громад Сумщини за день, зафіксовано понад 200 вибухів.

Вночі 16 вересня російська армія атакувала Ольгівку, що на Херсонщині. Як повідомили в Херсонській ОВА, водопостачання населеного пункту тимчасово призупинено.

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