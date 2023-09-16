Херсонщина: російська армія атакувала Ольгівку, населений пункт залишився без води

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"Крили вогнем цивільні обʼєкти. Пошкоджено сім приватних будинків та обʼєкти критичної інфраструктури, через що тимчасово припинено водопостачання населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, постраждалих немає.

Додамо

Війська рф за минулу добу 69 раз обстріляли населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів руйнувань зазнали житлові квартали та підприємство.