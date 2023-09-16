Херсонщина: российская армия атаковала Ольговку, населенный пункт остался без воды

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Ночью российская армия атаковала Ольговку, что на Херсонщине. Как сообщили в Херсонской ОВА, водоснабжение населенного пункта временно приостановлено, передает УНН.

Цитата

"Крыли огнем гражданские объекты. Повреждены семь частных домов и объекты критической инфраструктуры, из-за чего временно прекращено водоснабжение населенного пункта", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, пострадавших нет.

Добавим

Войска рф за минувшие сутки 69 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. В результате обстрелов разрушениям подверглись жилые кварталы и предприятие.

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