Херсонщина: российская армия атаковала Ольговку, населенный пункт остался без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Ночью российская армия атаковала Ольговку, что на Херсонщине. Как сообщили в Херсонской ОВА, водоснабжение населенного пункта временно приостановлено, передает УНН.
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"Крыли огнем гражданские объекты. Повреждены семь частных домов и объекты критической инфраструктуры, из-за чего временно прекращено водоснабжение населенного пункта", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, пострадавших нет.
Добавим
Войска рф за минувшие сутки 69 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. В результате обстрелов разрушениям подверглись жилые кварталы и предприятие.