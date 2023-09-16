Окупанти випустили по Херсонській області 325 снарядів: цілили у житлові квартали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Війська рф за минулу добу 69 раз обстріляли населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів руйнувань зазнали житлові квартали та підприємство. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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"За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 325 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та танків. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію підприємства у Херсоні.
Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо
Окупанти активно обстрілюють населені пункти Херсонщин. Двоє чоловіків отримали поранення перебуваючи в полі біля Миколаївки, 71-річна жінка постраждала у селі Веселе. Ворог відкривав вогонь по працівниках поліції та навіть скинув з БпЛА вибухівку на службові автівки.