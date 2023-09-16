Окупанти випустили по Херсонській області 325 снарядів: цілили у житлові квартали

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"За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 325 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та танків. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію підприємства у Херсоні.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо

Окупанти активно обстрілюють населені пункти Херсонщин. Двоє чоловіків отримали поранення перебуваючи в полі біля Миколаївки, 71-річна жінка постраждала у селі Веселе. Ворог відкривав вогонь по працівниках поліції та навіть скинув з БпЛА вибухівку на службові автівки.