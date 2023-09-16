Оккупанты выпустили по Херсонской области 325 снарядов: целились в жилые кварталы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Войска рф за минувшие сутки 69 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. В результате обстрелов разрушениям подверглись жилые кварталы и предприятие. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
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"За минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 325 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и танков. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию предприятия в Херсоне.
Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Напомним
Оккупанты активно обстреливают населенные пункты Херсонщины. Двое мужчин получили ранения находясь в поле возле Николаевки, 71-летняя женщина пострадала в селе Веселое. Враг открывал огонь по работникам полиции и даже сбросил с БпЛА взрывчатку на служебные машины.