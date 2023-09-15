Херсонщина: через ворожі обстріли пораненено трое мирних жителів, під вогонь потрапили поліцейські групи
Київ • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Окупанти активно обстрілюють населені пункти Херсонщин. Двоє чоловіків отримали поранення перебуваючи в полі біля Миколаївки, 71-річна жінка постраждала у селі Веселе. Ворог відкривав вогонь по працівниках поліції та навіть скинув з БпЛА вибухівку на службові автівки. Обійшлось без постраждалих, повідомили в Нацполіції, передає УНН.
Деталі
Російські військові обстріляли Миколаївку, поранення отримали 37-річний та 42-річний місцеві жителі, які перебували в полі.
Двічі війська рф відкривали вогонь по працівникам поліції. У Токарівці під мінометний обстріл потрапила група поліцейських з Полтавської області, на щастя, працівники не постраждали.
Військові рф скинули вибухівку з безпілотника на житлові квартали Берислава, механічні пошкодження отримали два службові автомобілі поліції, обійшлося без постраждалих.
Окупанти обстріляли Веселе Каховського району, 71-річна жінка поранена.
Доповнення
У Новій Каховці Херсонської області місцеві жителі повідомляють, що під обстріл армії фр у п'ятницю потрапив житловий район «Сокіл», є загиблі та поранені.
Війська рф за минулу добу 91 раз обстріляли населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула дитина, ще шестеро людей, серед них дитина, дістали поранення.
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