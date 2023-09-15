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Окупанти не можуть посилити Херсонський напрямок, але будують оборону - Гуменюк

Окупанти не можуть посилити Херсонський напрямок, але будують оборону - Гуменюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Російським окупантам не вистачає резервів для того, щоб відчутно посилитися на Херсонському напрямку, проте вони проводять ротацію сил і будують там оборонні рубежі. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Зараз ми не спостерігаємо створення критичних ударних угрупувань у нашій зоні відповідальності, але бачимо потужні маневри, вони намагаються змінювати одні сили іншими, намагаються перекидати додаткові потужності на Запорізький напрямок. Хотіли б посилити і Херсонський, але поки що таких критичних резервів немає, хоча бачимо переформатування угрупувань. Очевидно, вони намагаються прорахувати, які напрямки для них будуть максимально загрозливі», - розповіла Гуменюк.

За її словами, фронт на Херсонщині не оголюється, але одні підрозділи замінюють іншими.

«Просто відбувається якісна заміна, одні підрозділи замінюють на інші. Більш потужні штурмові формуються на тому напрямку, де їм суттєво припікає, є загроза просування суходолом», - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що частина російських підрозділів формують оборонні рубежі на Херсонщині, де вони відчувають загрозу.

Доповнення

Українські війська за тиждень звільнили 4,8 кв.км території на Таврійському напрямку.

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