Українські війська за тиждень звільнили 4,8 кв.км території на Таврійському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сили оборони за минулий тиждень звільнили 4,8 кв.км території на Таврійському напрямку. Загалом на цьому напрямку з початку наступальних дій було визволено 256,5 кв. км. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.
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“Тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Є успіх в напрямку південніше Роботине та західніше Вербове. За тиждень звільнено 4,8 кв.км території на Таврійському напрямку (це південь включно з частиною Донецької області). Загалом ОСУВ Таврія звільнила 256,5 кв. км.”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
Також Маляр повідомила, що на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог знаходиться в обороні.
Російські війська, як зазначається, продовжують обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовує баражуючі боєприпаси “Ланцет”.
Доповнення
Українські війська минулого тижня на півдні вдало наступали в районі Роботиного та Вербового, зараз закріплюються на досягнутих рубежах.