Украинские войска за неделю освободили 4,8 кв.км территории на Таврическом направлении

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“Продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении. Есть успех в направлении южнее Роботино и западнее Вербово. За неделю освобождено 4,8 кв.км территории на Таврическом направлении (это юг включая часть Донецкой области). В общем ОСУВ Таврия освободила 256,5 кв. км.”, - говорится в сообщении в Telegram.

Также Маляр сообщила, что на Запорожском и Херсонском направлениях враг находится в обороне.

Российские войска, как отмечается, продолжают обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применяет барражирующие боеприпасы “Ланцет”.

Дополнение

Украинские войска на прошлой неделе на юге удачно наступали в районе Роботино и Вербового, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.



