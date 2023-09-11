Сили оборони закріплюються в районі Роботиного та Вербового - Міноборони

За словами Маляр, на південному фронті триває наступ Сил оборони.

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«У ході наступальних дій минулого тижня у нас були успіхи південніше Роботиного і західніше Вербового», - сказала Ганна Маляр.

Вона додала, що Збройні Сили України закріплюються у цих районах.

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Також Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.