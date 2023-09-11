Сили оборони закріплюються в районі Роботиного та Вербового - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Українські війська минулого тижня на півдні вдало наступали в районі Роботиного та Вербового, зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.
За словами Маляр, на південному фронті триває наступ Сил оборони.
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«У ході наступальних дій минулого тижня у нас були успіхи південніше Роботиного і західніше Вербового», - сказала Ганна Маляр.
Вона додала, що Збройні Сили України закріплюються у цих районах.
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Також Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.