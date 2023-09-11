Українські війська звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки - Міноборони

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«Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту», - сказала Ганна Маляр.

За словами заступниці Міністра, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

Збройні Сили України зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх, сказала Ганна Маляр.

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