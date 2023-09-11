Ще плюс 580: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 269 210 осіб, 4560 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу близько 269 210 (+580) осіб,
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- танків ‒ 4560 (+6) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8767 (+12) од,
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- артилерійських систем – 5839 (+28) од,
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- РСЗВ – 760 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 512 (+3) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4628 (+35),
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- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8370 (+32) од,
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- спеціальна техніка ‒ 877 (+5).
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Нагадаємо, за даними Генштабу, на Донеччині армія рф здійснила 20 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.
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